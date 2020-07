Norris dolblij met eerste podium: ‘Trots op dit team’

De Grand Prix van Oostenrijk kende vele verrassingen, maar de derde plaats van Lando Norris mag wel de grootste verrassing genoemd worden. De Brit kan het zelf amper geloven dat hij zijn eerste Formule 1-podium heeft gepakt.

Norris mocht de race vanaf de derde plaats aanvangen nadat Lewis Hamilton werd teruggezet naar de vijfde startplaats. Hij begon sterk aan de race en probeerde meteen de aanval in te zetten bij Max Verstappen, maar die wist de oranje bolide achter zich te houden. De Brit bleef de hele race in de top tien en komt over de finish als vierde, maar mag als derde naar het podium door een tijdstraf van Hamilton.

“Ik ben sprakeloos”, vertelt de enthousiaste Norris die zijn allereerste Formule 1-podium te pakken heeft. “Er waren een aantal punten in de race waar ik dacht dat ik het had verpest. Carlos kwam me voorbij en ik viel een beetje terug. Het was een lange race, maar ik bleef doorgaan en deed mijn best. Zoals je kan horen ben ik buiten adem”, klinkt de hijgende Norris. “Ik ben heel blij voor het team, ze hebben hard gewerkt. Ik ben trots op dit team”, aldus de McLaren-coureur.

Norris kwam in de slotfase van de race terug en zette in de allerlaatste ronde zelfs nog de snelste rondetijd neer. “De laatste rondes moest ik Pérez voorbij. Ik was kwetsbaar voor de coureurs achter me. Na de tijdstraf van Pérez en Hamilton zette ik de motor wat harder en ging ik ervoor. Ik ben dolblij”, aldus Norris.

Bij de persconferentie merkt Norris op dat hij alleen maar champagne inademt. “Ik heb een nieuw mondkapje nodig, deze ruikt heel erg naar champagne. Ik ben blij dat ik dat kan zeggen”, grapt Norris, die daarna een nieuw mondkapje krijgt.