Lando Norris is niet van plan om zijn aanpak voor de openingsbocht in Austin aan te passen voor de hoofdrace. Tijdens de sprintrace op het Circuit of the Americas een etmaal eerder liep de openingsronde voor beide McLaren-coureurs namelijk verkeerd af, toen Norris door teamgenoot Oscar Piastri werd geraakt. Voor beide coureurs zat de korte race er toen meteen op. Bij de Brit zit de schrik er echter niet in, waardoor hij zijn aanpak op zondag ook niet verandert: ‘Ik haat het om op de tweede of derde trede van het podium te staan’.

Lando Norris begon als tweede aan de sprintrace in Austin, maar kwam niet over de finishlijn. Een kettingbotsing met Nico Hülkenberg en teamgenoot Oscar Piastri zorgde ervoor dat de Brit zijn verkorte racesessie al in de openingsronde zag eindigen. De Brit nam revanche door een paar uur na het uitkomen van het nachtmerriescenario voor McLaren als tweede te kwalificeren. Max Verstappen bleek wederom een maatje te groot.

Toch gaat Norris zijn aanpak voor de start en de race naar de openingsbocht niet veranderen voor het hoofdnummer. “Nee, want in vergelijking met vanochtend heb ik daar niets verkeerds gedaan”, vertelt de Brit aan Sky Sports F1. “Ik wil winnen. Ik haat het om op de tweede of derde trede (van het podium, red.) te staan. Daar sta ik liever niet. Ik ben hier om de races te winnen en ik ga mijn best doen om dat te bereiken, dus ik zal alles doen wat nodig is om die kans te grijpen.”

Minder trainingstijd

Norris heeft wel een klein nadeel ten opzichte van Verstappen. Vanwege de vroege uitvalbeurt van de McLaren-coureur in de sprintrace, gecombineerd met de beperkte trainingstijd gebruikelijk voor sprintweekenden, heeft Norris voor de race op zondag met veel onbekende factoren te maken. “We hebben niet meer dan drie ronden achter elkaar gereden en niet meer dan 40 kg brandstof verbruikt”, legt de Brit uit. “We weten daardoor niet of het geweldig of verschrikkelijk zal zijn. Het is zo moeilijk met de hobbels, het stuiteren, de wind. Het is onvoorspelbaar.”

“We hoopten veel te leren van de sprint over hoe de afstelling van de auto verandert van de kwalificatie naar de race, om vervolgens aanpassingen te doen”, vervolgt Norris. “Dat is niet volgens plan verlopen, dus we staan op achterstand.” Toch blijft de McLaren-coureur – die dankzij de zesde startplaats voor Oscar Piastri een gouden kans krijgt om op de kampioenschapsleider in te lopen – strijdvaardig. “Ik denk dat we dat op zondag niet als excuus zullen gebruiken.”

