Lando Norris doet een boekje open over hoe het is om te racen tegen vriend en rivaal Max Verstappen. De Brit was de afgelopen jaren meermaals kritisch op de manier van racen van de Nederlander, maar stelt dat Verstappen nooit echt ‘iets verkeerds heeft gedaan’ tegen de McLaren-coureur zelf. ‘Ik heb veel respect voor Max’, vertelt Norris.

Terwijl Lando Norris in Spanje rustig als tweede over de finishlijn reed, zorgde Max Verstappen en George Russell voor spektakel met hun gevecht om de vierde plaats. De aanvaring tussen de twee coureurs die daarbij plaatsvond, is aan de vooravond van de GP Canada nog steeds onderwerp van gesprek. “Ik heb dat wel eens gedaan in Mario Kart”, zei Norris grappend in de cooldown room na de race over het moment waarop Verstappen en Russell tegen elkaar aankwamen.

LEES OOK: Norris uit felle kritiek: ‘Verstappen rijdt niet slim, verpest zijn eigen race’

Een paar dagen later kan de Britse coureur zich die grap niet meer herinneren, maar doet hij tegenover de BBC wel een boekje open over hoe het is om tegen Verstappen te racen. “Ik denk niet dat hij ooit iets verkeerds heeft gedaan tegen mij”, zegt Norris in de McLaren-fabriek. “Hij heeft heel hard tegen me geracet, zoals zijn goed recht is. Hij heeft het me soms heel erg moeilijk gemaakt. En daar heeft hij ook het recht op.”

‘Respect voor Max’

De twee coureurs zijn buiten de baan vrienden van elkaar, en ook op het circuit neemt Norris zijn petje af voor de Nederlander. “Ik heb het al vaak gezegd, ik heb veel respect voor Max. De coureur die hij is, de persoon die hij is, waar hij altijd voor staat.” De Engelsman kwam vier seizoenen na Verstappen in de Formule 1, en heeft zo een behoorlijk groot gedeelte van Verstappens succes van dichtbij meegemaakt. “En wat hij heeft bereikt, zijn vier wereldkampioenschappen. Dat zijn er vier meer dan ik en hij heeft veel meer races gewonnen dan ik. Ik bewonder die statistieken, die prestaties.”

LEES OOK: McLaren strijdlustig richting GP Canada: ‘Doen er alles aan om te winnen’

“Maar tegelijkertijd doet iedereen wat hij denkt dat het beste is. Iedereen doet wat hij denkt dat goed is. En ze racen voor zichzelf”, voegt de McLaren-coureur eraan toe. “Sommigen zijn misschien agressiever dan anderen. Maar iedereen heeft gebreken. Ik heb ze. Misschien heeft hij ze ook. Ik race op de agressieve manier die ik correct vind en hij doet hetzelfde. De stewards zijn degenen die beslissen wat goed en fout is.” De twee vrienden zijn elkaar op de baan al meerdere keren eens tegengekomen, waaronder tijdens de afgelopen Grands Prix in Austin, Mexico en Miami. De Grand Prix van Oostenrijk eindigde in 2024 zelfs nog in tranen, toen Norris en Verstappen tegen elkaar reden tijdens het gevecht om de overwinning.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.