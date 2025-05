Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over Max Verstappen na hun verhitte duel tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit beschuldigde de Nederlander ervan zijn eigen race te saboteren door ‘niet erg slim te racen’. Norris en Verstappen kregen het in de openingsronden met elkaar aan de stok, waarbij de McLaren-coureur op een gegeven moment te wijd ging en daardoor meerdere plaatsen verloor.

Na het incident reed Norris een sterke inhaalrace op het stratencircuit van Miami en wist hij uiteindelijk als tweede te eindigen, achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Toch overheerste na afloop frustratie bij de Brit, vooral over zijn gevecht met polesitter Verstappen in de openingsfase van de race. “Hij reed me van de baan”, klaagde Norris over de boordradio. De stewards besloten echter dat de actie binnen de regels viel, en Verstappen kreeg geen straf.

Later in de race lagen de twee opnieuw met elkaar in de clinch, ditmaal tijdens Norris’ opmars terug naar voren. De McLaren-coureur wist de Red Bull uiteindelijk in te halen, maar was niet te spreken over het rijgedrag van zijn concurrent. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de race uitte Norris felle kritiek op Verstappen, die hem volgens hem al vaker van de baan zou hebben geduwd.

‘Het is crashen of niet inhalen’

“Hij (Verstappen, red.) verpest zijn eigen race”, aldus Norris tegenover de media in Miami. “Hij racet niet erg slim. We hadden vandaag waarschijnlijk als eerste en tweede kunnen eindigen, maar dat is niet gebeurd. Hij vecht hard – dat wordt altijd verwacht – maar zo is het nu eenmaal.” Ook direct na afloop van de Grand Prix, in parc fermé, liet Norris weinig aan de verbeelding over. “Wat kan ik zeggen?”, verzuchtte de Brit toen. “Als ik ervoor ga, klagen mensen. Als ik het niet doe, klagen mensen ook. Met Max is het gewoon crashen of niet inhalen. Tenzij je het perfect doet, kom je er niet langs.”

LEES OOK: McLaren nu in eigen strijd verwikkeld? ‘We hebben die voorsprong’

Ondanks de kritiek toonde Norris zich tevreden met zijn resultaat: “Ik heb de prijs betaald voor het feit dat ik het vandaag niet goed genoeg heb gedaan, maar ik ben blij met P2.” Waar Verstappen en Norris streden om de leiding in Miami, ging Oscar Piastri ermee vandoor. Hij passeerde de Nederlander keurig na een intens gevecht op de baan. In het kampioenschap heeft de Australiër nu een voorsprong van zestien punten op Norris opgebouwd. Bovendien was de zege in Miami zijn derde op rij.

Lando Norris en Max Verstappen tijdens de openingsronden van de GP van Miami (Getty Images)

