Lando Norris denkt dat McLaren hem komend weekend in Bakoe eindelijk de auto kan geven waarmee het team dit seizoen had willen beginnen.

De 23-jarige Engelsman kende een beroerde start van het seizoen met twee zeventiende plaatsen in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar kon zich aardig herstellen met een zesde plaats tijdens de Australische Grand Prix. Voorafgaand aan de race in Azerbeidzjan is Norris positief gestemd over het werk dat zijn team de afgelopen weken in Woking heeft verricht en de updates die zijn meegenomen. “Ik wil niet al te veel op de zaken vooruit lopen. Ik denk dat Australië al een beter weekend voor ons was, maar wat we nu hebben, is waar we eigenlijk het jaar mee wilden beginnen.”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

Wat betreft de verwachtingen voor komend weekend, houdt Norris toch een slag om de arm. Immers, ook de concurrentie heeft niet stilgezeten in de lange pauze tussen Melbourne en Bakoe. “Veel andere teams hebben ook upgrades. Het is aan ons om nog wat extra’s te vinden, maar de basis is er nu. Met wat we nu hebben, is er is meer ruimte voor kansen en meer ruimte voor verbeteringen. Het gaat er nu om dat we kunnen maximaliseren wat we nu hebben.”

