Lando Norris vocht op Suzuka onder meer met Lewis Hamilton een plekje in de top-vijf, maar onthult dat hij daarbij niet alle inhaalacties onder controle had. Volgens de regerend wereldkampioen ging hij aan zijn landgenoot voorbij doordat ‘mijn accu dan in werking treedt’. Norris legt uit hoe coureurs zo geen volledige controle hebben over de krachtbron, en krijgt daarin bijval van Max Verstappen.

Lando Norris reed in Japan een vrij anonieme race naar de vijfde finishplaats, maar raakte nog wel een paar keer in gevecht met zijn medecoureurs. Onder meer met Lewis Hamilton, op wie de regerend wereldkampioen een ongewenste inhaalactie plaatste. “Ik wilde Lewis op dat moment helemaal niet inhalen. Het is gewoon zo dat mijn accu dan in werking treedt. Ik wil dat niet, maar ik heb er geen controle over,” vertelt Norris aan Motorsport.com over het moment waarop hij bijna passagier werd in de MCL40.

“Dus ik haal hem in, en dan heb ik geen batterij meer, en dan hij vliegt gewoon mij voorbij. Dit is geen racen, dit is jojoën. Ook al zegt Lewis dat het niet zo is, het is wel degelijk jojoën.” Voor Norris is echter het grotere probleem dat hij onder de nieuwe reglementen zich soms machteloos voelt achter het stuur. “Wanneer je zo volledig afhankelijk bent wat de krachtbron levert, zou je als coureur daar ten minste de controle over moeten hebben, en dat is bij ons niet het geval.”

Bijval van Verstappen

Max Verstappen deelt de mening van de McLaren-coureur. Volgens de Nederlander werd op het circuit van Suzuka wederom duidelijk hoe moeilijk het voor coureurs is om een inhaalmanoeuvre zo te timen dat ze niet meteen kwetsbaar zijn voor een tegenaanval. De coureur onderging dit zelf in zijn gevecht met Pierre Gasly. “Over het algemeen moet je gewoon heel voorzichtig zijn met hoe je je accu gebruikt,” zei Verstappen. “Het probleem is natuurlijk dat je een lang recht stuk hebt, dan slechts een kleine chicane en daarna weer een lang recht stuk.” De Red Bull-coureur verwijst hiermee naar het lange rechte stuk voor 130R.

“Dus als je op het ene rechte stuk je accu gebruikt, heb je op het andere niets meer. Op sommige andere circuits heb je een lang recht stuk en dan misschien een paar bochten en heb je tijd om op te laden, hier niet”, legde Verstappen verder uit. “Dat is in feite op veel plekken waar je wilt inhalen: dan is er maar één bocht om op te laden en daarna weer een lang recht stuk. Dat maakt het in feite onmogelijk om de accu te gebruiken, omdat het volkomen inefficiënt is om dat te doen.”

