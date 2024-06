Lando Norris gelooft erin dat hij het tegen Max Verstappen kan opnemen voor de wereldtitel van het coureurskampioenschap. De Brit staat momenteel tweede achter de Nederlander met een verschil van 69 punten. Volgens Norris zelf had hij al dichter op Verstappen kunnen zitten, als hij in Canada en Spanje betere beslissingen had genomen.

Norris behaalde in Spanje de tweede polepositie uit zijn carrière, nadat hij eerder dit jaar in Miami voor de allereerste keer naar de overwinning reed. De Brit staat momenteel daarom ‘maar’ 69 punten achter Max Verstappen op P1 in het coureurskampioenschap. Het gat met Verstappen is nog wel groot, maar de McLaren-coureur gelooft erin dat hij het de Nederlander nog wel eens moeilijk kan maken tijdens het verdere seizoen.

“Twee races ben ik tweede geworden en heeft hij gewonnen”, vertelt Lando Norris over de huidige stand van zaken in de Formule 1, tegenover Formula1.com. De McLaren-coureur werd in Canada en Spanje twee keer tweede achter de drievoudig wereldkampioen. Toch gelooft de Brit wel dat hij een echte titelkandidaat kan zijn in 2024. “Maar Max moet wel stoppen met winnen om dat te bereiken!”

Gat naar Verstappen

Het is voor het eerst in zijn Formule 1-carrière dat Norris P2 staat in het coureurskampioenschap, zijn tot nu toe hoogste resultaat was een P6 in zowel 2021 als 2023, maar die mijlpaal lijkt de McLaren-coureur niet heel erg veel te doen. “Ook al ben ik tweede geworden in het kampioenschap, dat maakt niet uit”, aldus Norris. “Het maakt me niet uit of ik tweede of tiende ben. Het gaat er meer om wat het gat naar Max is. [We] kunnen het ons niet veroorloven om hem er op dit punt van het seizoen zo’n beetje [met het kampioenschap] weg te laten lopen.”

Norris heeft er echter nog het vertrouwen in dat hij het gat naar Verstappen, in de strijd om de wereldtitel, de komende races kan overbruggen. “Weet je, als ik gewoon wat betere beslissingen had genomen in Canada en als ik [in Spanje] een betere start had gehad, hadden we twee races kunnen winnen. We hebben wat nodig is. Het gaat er gewoon om dat we het allemaal voor elkaar krijgen.”

