Na de GP van Bahrein lijken de machtsverhoudingen binnen de Formule 1 duidelijk te zijn geworden. McLaren is het te kloppen team, terwijl Red Bull nog veel moet verbeteren voordat Max Verstappen weer meedoet om de winst. Althans, dat is wat de experts ons doen geloven. Volgens Lando Norris is die achterstand van Red Bull helemaal niet zo groot. De leider in het kampioenschap betichtte de Oostenrijkers al tijdens de GP van China van sandbagging.

Tijdens de tweede ronde in Shanghai werd Lando Norris geïnterviewd door het Britse Autosport Magazine – desgevraagd reageerde hij dat hij de Red Bull RB21 van Max Verstappen een stuk beter inschat dan de viervoudig wereldkampioen zelf doet. Norris verwees terug naar de openingsrace in Australië, waar hij als eerste over de streep kwam, maar Verstappen op minder dan één seconde volgde.

‘Mogen ze nooit onderschatten’

“We hadden een heel goed weekend in Melbourne, maar Max (Verstappen, red.) zat me nog steeds op de hielen”, aldus de 25-jarige Brit. “En dat is niet alleen omdat hij een ongelooflijke coureur is in die omstandigheden”, doelde hij op de regenbuien die het Albert Park Circuit teisterden. “De auto van Red Bull is nog steeds heel goed. Je hebt beide nodig. En Red Bull heeft gewoon een behoorlijk goede auto én een heel, heel goede coureur”, vatte Norris samen. “Anders zouden ze het nooit tegen ons kunnen opnemen. We mogen ze gewoon nooit onderschatten.”

LEES OOK: Lando Norris test stiekem met rallyauto’s? ‘Hij is ongelooflijk goed’

Kijkend naar zijn eigen McLaren MCL39 stak Norris zijn mening niet onder stoelen of banken: “Ik geef 100 procent toe dat ik de beste auto op de grid heb”, vervolgde hij. “Ik ben heel blij dat ik dat kan zeggen, want het is een tijdje geleden. Daarom ben ik ook trots op het feit dat we dit als team bereikt hebben. Maar, zoals men altijd heeft gezegd: ‘De coureur maakt het verschil.’ Ik zou niet kunnen winnen zonder de beste auto, maar als alles binnen één procent van elkaar zit, kan de coureur het verschil maken. Daarom had Verstappen net zo goed kunnen winnen in Australië. Niet omdat de auto klote is en hij zo geweldig – de auto is verdomd goed”, besloot de Brit stellig.

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.