Lando Norris had niet verwacht dat hij zou deelnemen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De Brit kampte donderdag met voedselvergiftiging, maar stapte vrijdag alsnog in en noteerde in de kwalificatie de vierde tijd: “Het had niet veel beter gekund.”

Het was donderdag nog maar de vraag of Norris dit weekend in de auto zou stappen. De Brit sloeg de mediadag in Brazilië over vanwege voedselvergiftiging en Nyck de Vries werd al in het pak gehesen en voorbereid op een mogelijke invalbeurt. Op vrijdagochtend was duidelijk dat dat niet nodig was, aangezien Norris zich weer wat beter voelde.

Dat hij dan de vierde plek in de kwalificatie zou opeisen, kwam voor Norris als een positieve verrassing. “Ik ben nu blijer dan ik was, alleen al door hoe het vandaag is gegaan”, blikt Norris terug op zijn vrijdag in Brazilië. “Ik voel me nog steeds niet helemaal goed en ik klink waarschijnlijk ook nog niet heel goed, maar ik voel me stukken beter.”

“Gisteren,” vervolgt Norris, “worstelde ik enorm. Ik dacht echt dat ik vandaag niet zou rijden. Maar ik voelde me goed genoeg om enkele ronden te rijden, daar ben ik blij mee.” Het team heeft het volgens Norris ‘perfect’ gedaan in de kwalificatie. “Ik denk niet dat we veel beter hadden gekund dan wat we hebben laten zien.”

Toch had het wel wat beter gekund in Q3, meent Norris. “We gingen als laatste naar buiten, dat was misschien geen perfecte beslissing. Maar we namen veel andere risico’s weg door dit zo aan te pakken en ik was nog steeds vierde, ook al was de baan toen op z’n natst. Ik ben dus erg blij”, aldus Norris, die flink wat vertrouwen put uit dit resultaat.