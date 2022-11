Er is een kans dat Nyck de Vries morgen in São Paulo zijn vierde Formule 1-auto van het seizoen mag rijden. Na Mercedes, Williams en Aston Martin zou de Nederlander voor McLaren mogelijk kunnen instappen tijdens een officiële sessie.

McLarens vaste coureur Lando Norris kampt met een voedselvergifting en slaat vandaag de mediaverplichtingen over. De Vries is in Interlagos aanwezig als reservecoureur voor Mercedes en is ook de aangewezen man voor Mclaren mocht het zover komen. Eerder dit seizoen viel hij ook al last minute in voor Williams toen Alex Albon geveld werd door een blindedarmonsteking.

Het team spreekt overigens wel de hoop uit dat Norris morgen er weer bovenop is. De Vries is bekend met door Mercedes aangedreven auto’s na zijn sessies dit jaar. Daarnaast reed hij ook een testsessie bij Alpine in Hongarije, vorige maand werd bekend dat hij in 2023 voor AlphaTauri zal gaan rijden.

Foto: Motorsport Images