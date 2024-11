Lando Norris is niet blij met de manier waarop zijn zege van de Braziliaanse sprintrace tot stand kwam. McLaren besloot in de slotfase van de verkorte race om Norris met raceleider Oscar Piastri te laten wisselen, zodat de Brit kostbare punten voor het coureurskampioenschap kon pakken. Piastri lijkt ondertussen wel vrede te hebben met het besluit van zijn team.

Het was een verwarrend moment in de persconferentie na de sprintrace in São Paulo. Een journalist feliciteerde Oscar Piastri met de overwinning van de sprintrace, terwijl de Australiër net als tweede over de finishlijn was gereden. Piastri bedankte de journalist, al wist hij niet precies wat hij gewonnen had. De Australiër lag wel op koers om de sprintoverwinning te pakken, maar ging tegen het einde van de sprintrace toch voor zijn teamgenoot opzij.

Piastri legt uit waarom hij toch besloot om voor Norris aan de kant te gaan. “Het doel op de lange termijn (van McLaren, red.) is om alles te winnen”, vertelt Piastri. “Op de korte termijn, zijn er echter twee titels om te winnen, en ik ben er maar bij eentje betrokken.”

‘We zijn een team en hebben een baas’

Lando Norris beaamt de uitleg van zijn teamgenoot. “Zoals Oscar zegt, we vechten voor zowel de constructeurs- als de rijderstitel.” De Brit loopt met zijn overwinning in de sprintrace drie punten in op Verstappen in het coureurskampioenschap. Toch is de Brit niet helemaal blij met hoe zijn zege tot stand kwam.

“Ik ben niet trots op hoe ik vandaag heb gewonnen. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat je Oscar feliciteert”, verwijst Norris naar de eerdere verwarring van de journalist. “Ik wil beter mijn best gaan doen in de kwalificatie later. We willen het zoveel mogelijk vermijden (team orders, red.), maar tegelijkertijd hebben we hier wel voor getekend. We moeten samenwerken als een team, we doen wat we moeten doen, we hebben een baas, en we doen ons best om elkaar te helpen”, legt Norris het besluit voor de wissel bij McLaren neer.

