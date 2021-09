Lando Norris heeft er vertrouwen in dat hij het Max Verstappen lastig kan maken in de sprintkwalificatie op Monza. De Brit is blij met de stappen die McLaren heeft gezet ten opzichte van het raceweekend in Zandvoort: “We stonden er meteen goed bij.”

“Het is een goed begin van het weekend”, blikt Norris terug op de uitstekende kwalificatie voor McLaren. Hij kwam in die kwalificatie tot de vierde tijd en kwam slechts 23 duizendsten van een seconde tekort om de derde plaats te bemachtigen. “We hebben natuurlijk nog wel een lange weg te gaan met de twee races die we hebben. Maar we staan er zeker beter voor dan vorige week. We hebben een aantal dingen verbeterd en we stonden er meteen goed bij. Het was goed, maar het had nog mooier geweest om nog iets meer tijd te vinden”, lacht Norris, die baalt dat hij zo weinig tekort kwam voor de derde startplaats.

“Ik denk dat we er vooral voor moeten zorgen dat we blijven waar we staan”, blikt hij vooruit naar de sprintkwalificatie, die achttien ronden telt en de startvolgorde voor de race op zondag bepaalt. “Ik denk dat ik wel de kans heb om Verstappen in te halen. We zullen meer in zijn buurt zitten dan bij Mercedes, die mijlenver vooraan staan. Maar we maken wel een kans tegen de Red Bulls. We staan al voor Pérez en hadden Max bijna te pakken. Maar we zullen het wel zien. We moeten kijken naar onze pace met veel brandstof aan boord”, aldus Norris.