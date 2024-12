Lando Norris kijkt terug op zijn meest succesvolle seizoen ooit in de Formule 1. De Brit eindigde als tweede in het coureurskampioenschap, terwijl zijn McLaren-team er met de constructeurstitel vandoor ging. Norris onthult dat hij het meest heeft geleerd van zijn ‘moeilijkste momenten’ in 2024, vooral van de gevechten op de baan met Max Verstappen.

Lando Norris vocht in 2024 voor het eerst voor de wereldtitel, en de Brit is zeker trots op deze prestatie. Volgens de McLaren-coureur waren zijn kwalificaties zelfs “twee keer zo goed als vorig jaar”, ook al kwam Norris vervolgens niet altijd lekker weg bij de start en verloor hij nog wel eens een paar posities. “Ik had een stuk of drie starts waarbij ik twee of drie posities verloor”, blikt Norris terug in de FIA-persconferentie na de GP Abu Dhabi. “Deze verloor ik vaak aan Max (Verstappen, red.).”

‘Niemand neemt het graag op tegen Max’

De McLaren-coureur was lange tijd de naaste uitdager van Verstappen voor de wereldtitel, totdat de Nederlander in Las Vegas definitief niet meer te verslaan was. Ondanks deze teleurstelling voor Norris, heeft de Brit veel geleerd van Verstappen. “Je leert het meest van de moeilijkste momenten”, onthult de McLaren-coureur, die zijn gevechten met de Nederlander als uitdagend bestempelt. “Het is Max. Niemand neemt het graag op tegen Max. Mexico was wel een keerpunt, en bewees dat hij niet perfect is.” Verstappen kreeg tijdens de race in Mexico-Stad meerdere tijdstraffen na het gevecht met zijn Britse rivaal.

Norris kreeg nog wel eens de kritiek dat hij niet fel genoeg was in zijn gevechten met de Red Bull-coureur, maar dat ziet de Brit zelf anders. “Mensen van buitenaf hebben geen idee”, aldus Norris. “Maar ik gebruik dit niet als excuus. Ik had dit seizoen het niet in me om het tegen Max op te nemen, en het juiste resultaat te boeken. Het seizoen heeft me zeker wel het gevoel gegeven dat ik alles in huis heb (om wereldkampioen te kunnen worden, red.).”

