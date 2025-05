Als een boer met kiespijn kwam Lando Norris over de finish in Miami. Niet hij, maar zijn teamgenoot Oscar Piastri ging er met de winst vandoor. En dat terwijl de Brit vanaf de eerste startrij vertrok. “Ik heb het niet goed genoeg gedaan.”

“Ik kan het team niks kwalijk nemen”, blikte Norris direct na afloop van de race terug. “We hadden een goed tempo en de pitstop was goed. Oscar heeft goed gereden en Max gaf zich, zoals altijd, niet zomaar gewonnen. Ik heb daar de prijs voor moeten betalen, maar het is zoals het is.”

De McLaren-coureur ging hier vervolgens nog iets verder op in. “Als ik er niet voor ga, klaagt men. Als ik er wel voor ga, klaagt men ook. Je doet het nooit goed. Maar het is zoals het is met Max. Het is crashen of er niet voorbij komen. Je moet jezelf echt in de perfecte positie manoeuvreren, en dan lukt het misschien. Ik heb dat niet goed genoeg gedaan en dit eiste zijn tol. Maar ik ben nog steeds wel blij met de tweede plek.”

