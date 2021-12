Lando Norris vindt het ‘zeer oneerlijk’ dat coureurs onder een rode vlag gratis hun banden mogen wisselen. Volgens hem zou de ‘mogelijk slechtste regel ooit bedacht’ afgeschaft moeten worden.

Tijdens de safety car in Saoedi-Arabië na de crash van Mick Schumacher besloten enkele coureurs, waaronder Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Lando Norris om een pitstop te maken. Het leek een verstandige keuze, totdat een paar ronden later de rode vlag gezwaaid werd. De coureurs moesten zich opstellen in de pitstraat, waar zij nu, vanwege de regels, hun banden mochten wisselen. Dat was dus in het nadeel van de coureurs die al een pitstop hadden gemaakt en posities hadden verloren. Het grootste deel van het veld kon nu gratis banden wisselen, maar als het aan Norris ligt wordt die regel afgeschaft.

“Het is misschien wel de slechtste regel die ooit is uitgevonden door iemand”, zegt Norris over die regel, waardoor hij naar achteren zakte. “Het is al een paar keer gebeurd, zoals Monza vorig jaar. Je krijgt een gratis pitstop en dat verpestte onze race. In Mugello verpestte het ook al onze race en nu hier. Natuurlijk ben ik in dit soort gevallen altijd in het nadeel, dus het is voor mij meer klote dan voor anderen, maar ik vind het gewoon een zeer oneerlijke regel die afgeschaft zou moeten worden”, aldus de Brit, die tiende werd na een lange avond.

Lees ook: Emoties lopen hoog op bij Mercedes en Red Bull op boordradio: ‘Dit is bullshit!’

Wat dan de oplossing zou zijn volgens Norris? “Ze zouden één verplichte pitstop moeten invoeren en dat je dan dus twee compounds moet gebruiken, dat is acceptabel. Maar dit verpest alles gewoon. Je doet zoveel moeite om dat ontnomen te zien worden door een stomme regel.”

Norris heeft dit probleem wel al aan de kaak gesteld bij drivers’ briefings met wedstrijdleider Michael Masi. “Ik noemde het al de eerste keer dat het gebeurde, toen het voor de tweede keer gebeurde. Ik kan zeggen wat ik moet zeggen, wil zeggen of wat ik vind, maar ik bepaal de regels niet.”