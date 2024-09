Lando Norris verwacht dat zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton trucjes zal proberen uit te halen tijdens de Grand Prix van Singapore. De Brit ziet hoe beide wereldkampioenen “slimmer” rijden dan de andere coureurs, en heeft daarom wel zin in het gevecht met de twee.

Norris start de race op het Marina Bay Street Circuit vanaf de polepositie, en heeft met Max Verstappen op P2 en Lewis Hamilton op P3 twee wereldkampioenen vlak achter zich. De Brit zegt het “behoorlijk cool” te vinden dat hij voor deze twee coureurs kwalificeerde.

“Ik heb veel respect voor ze”, zei Norris tijdens de persconferentie na de kwalificatie. “Ik kijk al heel lang tegen ze op, zowel letterlijk als mentaal.” Norris is dit jaar tevens een kanshebber voor de wereldtitel, de Brit staat nog maar 59 punten achter op Verstappen in het kampioenschap, maar dat verandert niets aan de tactiek van de coureur.

Wel verwacht hij dat zowel Verstappen als Hamilton “slimmer” zullen racen dan menig ander coureur. “Ik weet gewoon dat ze meer trucjes proberen uit te halen. Ze zijn gewoon slimmer dan de andere coureurs en weten hoe ze het langere of kortere spel moeten spelen. Ik respecteer het waarschijnlijk gewoon meer en geniet ervan om hier te zijn met twee grootheden uit de sport.”

Geweldig gevecht

Norris en Verstappen kwamen elkaar dit jaar op de baan al vaker tegen, met als hoogtepunt de botsing tussen de twee tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Toch verwacht de Brit dat zijn rivaal “met respect” en “netjes” zal rijden. “We hadden een geweldig gevecht, hoe het ook afliep in Oostenrijk, ik denk dat we daar een geweldig gevecht hebben gehad en ook goede gevechten op andere circuits”, aldus de McLaren-coureur.

