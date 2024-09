Dat Lando Norris vanaf pole position vertrekt is niet zo verrassend. De McLaren is momenteel de rapste wagen van het veld en de Brit verkeert het hele weekend al in bloedvorm in Singapore. Opmerkelijk zijn wel de twee volgende coureurs op de startopstelling. Niet teamgenoot Oscar Piastri of Charles Leclerc, de Monegask werd zelfs door velen op voorhand getipt als racewinnaar, maar Max Verstappen en Lewis Hamilton. Wat gaat dit opleveren op het stratencircuit?

De Grand Prix van Singapore is de enige race op de kalender die Verstappen nog nooit heeft gewonnen. Tevens is het ook de race waarvan de Red Bull-coureur dit jaar al meerdere keren heeft geroepen dat het een zware gaat worden omdat de RB20 hier niet voor geschikt is. Dat Verstappen hier dan als alsnog vanaf de eerste startrij vertrekt, biedt hem ineens kans om het ingecalculeerde puntenverlies te minimaliseren. Norris hier verslaan wordt haast een wonder, al weet je het nooit op een stratencircuit, maar uitzicht op het podium lijkt binnen hardbereik.

Dan Lewis Hamilton. Net als Verstappen flink aan het worstelen tijdens de vrije trainingen op het Marina Bay Street Circuit, maar ook hij krijgt zijn wagen aan de praat in de kwalificatie. En ook hij is blij en opgelucht na afloop van de sessie en gaat dus goed geluimd de race tegemoet. Teamgenoot George Russell, die afgelopen jaar in de slotfase van de baan schoot, staat naast hem op de grid. Is Mercedes vandaag in staat om nog verder naar voren op te rukken?

Inhaalrace Ferrari

Hierachter staat een interessant viertal met Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Piastri zal na zijn sterke optreden in Bakoe balen dat hij niet verder kwam dan P5 in de kwalificatie en er alles aan doen om zich zo snel mogelijk een weg naar voren te banen tijdens de race. De andere drie willen juist proberen om deze positie vast te houden en zoveel mogelijk kostbare punten mee te sprokkelen. Want zij weten dat het gevaar van achteren komt vandaag.

Hun spiegels kleuren namelijk rood door de bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Juist deze race had Ferrari omcirkeld om te winnen en dat gaat een schier onmogelijke klus worden. Beiden beschikken over een bolide die de snelheid van McLaren hier kan evenaren, maar de rampzalig verlopen kwalificatie wierp ze naar het middenveld. Een vierde of vijfde plek zou mogelijk moeten zijn in de race en met een safetycar zit er wellicht nog wel meer in.

Punten voor Williams?

Net buiten de top tien staat twee coureurs die hunkeren naar een puntenfinish: Alexander Albon en Franco Colapinto. Kunnen ze het huzarenstukje van Bakoe herhalen? De snelheid zit er wel in bij Williams en wat waren ze dichtbij Q3 in de kwalificatie! Colapinto kwam overigens slechts zeven duizendste tekort op zijn teamgenoot. Heel knap, zeker omdat hij in tegenstelling tot Albon niet reed met de nieuwe upgrade en problemen had met de DRS in zijn snelle ronde.

Tot slot nog twee coureurs uit de Red Bull-stal die ver beneden niveau op de grid staan. Sergio Pérez start vanaf P13 en Daniel Ricciardo vanaf P16. De Mexicaan leek het lek weer boven te hebben in Azerbeidzjan, maar zakte weer door het ijs. En gaat de carrière van Ricciardo, waarvan wordt gefluisterd dat dit zijn laatste Grand Prix is, hier in Singapore als een nachtkaars uit?

De race begint vandaag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

