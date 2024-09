Blijdschap en opluchting vochten bij Max Verstappen na de kwalificatie voor de GP van Singapore om voorrang. De Nederlander reed naar een tweede plaats achter polesitter Lando Norris. “En daar ben ik heel blij mee, zeker na de vrijdag die we hadden.”

Het was duidelijk zichtbaar bij Verstappen dat er een last van zijn schouders af was gevallen. Starten op de voorste rij voelt als een zege op zich. Op vrijdag waren er nog grote zorgen over de grip en het rijgedrag van de RB20. “Maar in de derde vrije training ging het al wat beter en tijdens deze kwalificatie eigenlijk ook steeds. In elke run wisten we ons wat te verbeteren ten opzichte van de vorige.”

Verstappen raakte in zijn eerste run van de kwalificatie in Singapore zijn rondetijd kwijt door dubbel geel na een crash van Carlos Sainz vlak voor zijn neus. Dat weerhield hem niet van het alsnog neerzetten van een uitmuntende tijd. Norris verslaan was simpelweg onhaalbaar. “Als je ziet waar we vandaan komen”, wees hij nogmaals op de aanhoudende grip-problemen met de RB20, “dan is P2 prima.”

En wat de race hem kan brengen? “Het is Singapore, hier gebeurt altijd wat. Moeilijk te zeggen dus.”

Lees hier alles over de GP Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!