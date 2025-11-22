Lando Norris zegt alvast veel zin te hebben in het gevecht met Max Verstappen tijdens de GP Las Vegas. De twee titelrivalen mogen naast elkaar vanaf de eerste startrij aan de race in de Amerikaanse stad beginnen, en dat belooft vooral naar bocht 1 een mooi gevecht te worden. Norris verklapt alvast dat hij zeker niet zomaar de Nederlander langszij zal laten gaan: ‘Ik ben hier om te winnen’.

Heel even mocht Max Verstappen op de vrijdagavond op het Las Vegas Strip Circuit van pole position genieten, totdat Lando Norris met een ruime drie tienden onder de tijd van de Nederlander dook. De Brit start zo een etmaal later vanaf de meest gewilde positie aan de race, maar verwacht niet dat hij zomaar zijn startpositie kan verzilveren.

In de persconferentie na de kwalificatie werd Norris al meteen gevraagd naar een eventueel gevecht naar de eerste bocht. “Ik kijk ernaar uit, en heb er zin in”, antwoordt de Britse polesitter. “Hij (Verstappen, red.) is altijd snel en als je minder verwacht, dan weet je niet waartoe hij in staat is.” De McLaren-coureur onderschat zijn titelrivaal daarom ook niet. “Ik verwacht een strijd. Ik verwacht een strijd gedurende de hele race. Maar tegelijkertijd ben ik hier om te winnen. Ik ben hier niet om geen risico’s te nemen. Ik wil morgen nog steeds winnen.”

Nog veel vraagtekens

Of dat de kampioenschapsleider ook daadwerkelijk gaat lukken, weet hij nog niet. Nadat de tweede vrije training op de donderdag werd ontregeld door een losse putdeksel en de sessies op de vrijdagavond in Vegas onder natte omstandigheden werden gereden, zet Norris nog veel vraagtekens bij de race. “Ik denk niet dat ik meer dan vier ronden achter elkaar heb gereden. Dus ik heb geen idee van stints en dat soort dingen”, aldus de coureur. “Er zijn nog veel vragen, waarschijnlijk voor iedereen. Ik weet zeker dat niet veel mensen op de harde banden hebben gereden ook. Dus ja, het wordt een lange race. Er kan van alles gebeuren. Als het droog is, wordt het natuurlijk wat eenvoudiger voor iedereen, denk ik. Maar ik bevind me in de best mogelijke positie, dus ik ben voorlopig tevreden.”

