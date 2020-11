Norris krijgt een leuk verjaardagscadeau: ‘Dagje driften op het circuit’

De baancondities waren vandaag verre van ideaal op Istanbul Park, zo merkte ook de jarige Lando Norris. De Brit is vandaag 21 jaar geworden en kreeg een leuk verjaardagscadeau, zo zegt hij zelf. “Een dagje driften op het circuit.”

“Het was een leuke dag’, begint de McLaren-coureur, “Maar het was enorm tricky. Het was leuk om de hele tijd over de limiet te rijden, maar het is ontzettend lastig om de banden goed te laten functioneren. Als ze werken gaat het wel, alleen kost het veel tijd en moeite om ze aan de praat te krijgen”, vertelt Norris aan Formula 1.

McLaren kan dit weekend een slag slaan in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het lijkt er namelijk op dat Renault het moeilijk heeft op de Turkse omloop. “Maar”, zegt Norris, “Alfa Romeo en met name Ferrari zijn sneller dan ons. Als we ons weten te verbeteren, kunnen we met Alfa Romeo vechten. Ferrari is buiten bereik”, stelt hij.

“Het gaat zeker niet makkelijk worden morgen en zondag, ook met mogelijke regen, maar we hebben een kans op punten”, denkt de Brit.

