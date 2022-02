Lando Norris erkent dat McLaren goed uit de startblokken is gekomen in Barcelona, maar waakt voor de favorietenrol. Daarvoor wijst hij toch naar Mercedes en Red Bull.

Dat zegt Norris na een testdriedaagse waarop hijzelf op de woensdag de snelste man van de dag was. Donderdag zat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo er echter ook goed bij op plek drie. Vrijdag was Norris zesde in de ochtend, waarna Ricciardo de natte middagsessie voor zijn rekening nam.

“Wij staan er denk ik goed voor, maar niet amazing. We zijn denk ik wel goed begonnen”, zo schat Norris McLarens huidige vorm in – en probeert hij de favorietenrol die Mercedes’ George Russell het team in de schoenen probeerde te schuiven, af te vlakken.

“Als er een team is waar je naar zou wijzen om in Bahrein vooraan te staan, is dat toch Mercedes”, denkt Norris. “En waarschijnlijk Red Bull”, voegt hij daar gelijk aan toe, verwijzend naar de twee onbetwiste topteams van vorig jaar.

Wat McLaren betreft, zo vervolgt hij, was niet alles perfect. “Van buitenaf zag het er misschien geweldig uit, maar achter de schermen waren er wel wat issues, hadden we niet alles onder controle. Al denk ik dat andere teams ook problemen hebben gehad. Wij moeten die van ons de komende dagen oplossen.”

