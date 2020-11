Norris: ‘De dominantie van Mercedes maakt de Formule 1 saai’

Mercedes domineert sinds 2014 de Formule 1 en werd in Imola voor de zevende keer op rij constructeurskampioen en opnieuw met grote overmacht. Lando Norris heeft respect voor de prestaties van de Duitse formatie, maar “het maakt de Formule 1 wel saai.”

Lewis Hamilton kan in Turkije zijn zevende wereldtitel binnenslepen. Het is een prestatie waar de McLaren-coureur respect voor heeft. “Iedereen weet dat Lewis één van de beste coureurs ooit is”, vertelt Norris aan het Duitse Auto, Motor und Sport. “Iedereen wil zijn stoeltje hebben en wil iedereen zoveel races winnen. Ik zou graag in zijn auto willen rijden”, zegt de Brit.

Lees ook: Formule 1 geeft update over voortgang duurzaamheidsplannen

Veel coureurs denken dat ze Hamilton kunnen verslaan als ze de gelijke middelen hebben, maar Norris is niet zo zeker. “Ik heb niet zoveel zelfvertrouwen”, aldus de McLaren-coureur.

Hij heeft respect voor de prestaties van Mercedes. “Zij hebben het beter gedaan dan de andere teams de afgelopen jaren”, geeft hij toe. “Maar”, gaat hij verder. “Het is wel saai op deze manier”, stelt Norris.

Lees ook: Kvyat koestert geen illusies: ‘Kans is groot dat ik er in 2021 niet bij ben’