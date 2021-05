Lando Norris heeft een memorabel podium in Monaco te pakken, maar de trofee zal niet op zijn nachtkastje pronken.

Norris tekende vorige week nog een contractverlenging bij McLaren en beloont het vertrouwen meteen. Het 21-jarige talent bezorgt zijn team in Monaco het tweede podium van het seizoen. “We kwamen hier niet met hoge verwachtingen”, laat Norris weten. “Maar het werd een van onze beste weekenden.”

Norris reed een knappe race en maakte optimaal gebruik van het uitvallen van Charles Leclerc en Valtteri Bottas voor hem. Tijdens de race zette hij ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo op een ronde. De Brit is duidelijk blij met zijn weekend: “Het is een droom om in Monaco op het podium te staan, meer dan enig ander circuit.”

(Photo by Steven Tee / LAT Images)

Toch zal Norris zijn trofee in moeten leveren. De prijs gaat namelijk bij McLaren in de kast. Heel rauwig is Norris er niet om. “Ik zal de presentatiedoos houden, want die is het coolst”, zegt hij. De trofeeën in Monte Carlo werden gepresenteerd in een op maat gemaakt nummer van Louis Vuitton. De doos zal niet lang leeg blijven: “Ik zal ook zorgen dat ik nog een replica van de beker krijg.”