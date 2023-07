Lando Norris en Oscar Piastri hebben McLaren op Silverstone de beste kwalificatie van de voorbije jaren geschonken. De beide courers van de stal uit Woking hoefden in de beslissende fase slechts Max Verstappen voor zich te dulden en starten de Britse Grand Prix zondag vanaf de plaatsen twee en drie.

Dat de beide McLarens er zo goed bijstaan mag toch als een kleine verrassing worden gezien. Het team had weliswaar updates mee naar Silverstone genomen, maar die kwamen in de vrije trainingen nog niet helemaal uit de verf.

Pas in de kwalificatie kwam de MCL60 echt tot leven, merkte Oscar Piastri. “De auto was een raket in Q2 en Q3”, aldus de jonge Australiër na afloop. “We hadden gisteren een moeilijke dag. We zagen er misschien zelfs wel wat sneller uit dan we waren en hadden het echt moeilijk om de auto goed afgesteld te krijgen. Dat hebben we vandaag beter gedaan.” Daarbij had McLaren wat geluk bij de lichte regen die tijdens een deel van de kwalificatie viel. “Het lijkt er op dat dit soort omstandigheden ons goed liggen. We hadden hetzelfde in Barcelona, Monaco en Canada. Dat we hier beiden staan is geweldig.”

Lando Norris miste op een haar na de tweede poleposition in zijn F1-carrière, maar was na de kwalificatie als een kind zo blij. “Aaah, we waren zo dichtbij, het scheelde maar twee tienden”, aldus de Engelsman voor een uitgelaten publiek. “Mijn laatste ronde was te gek, ik hoorde bij mijn in-lap Zak [Brown] over de teamradio en dat was echt het beste wat ik ooit heb gehoord.”

‘Max verpest altijd alles voor iedereen’

“Dit is voor het hele team geweldig. Het vergoedt al het harde werk dat we de afgelopen maanden hebben verricht en het is vooral mooi omdat het hier tijdens onze thuisrace is. We hadden ons niets beters kunnen wensen, behalve dan dat Max voor ons staat. Maar goed, hij verpest altijd alles voor iedereen”, besloot Norris lachend.