Max Verstappens pole-position voor de Grand Prix van Groot-Brittanië wekt geen verbazing, de herrijzenis van McLaren én volgende flater van teamgenoot Sergio Pérez des te meer. De Mexicaan strandt voor de vijfde keer op rij in de eerste kwalificatiesessie.

Hij verklaarde vorige week in Oostenrijk na zijn podiumplaats (derde) in het hoofdnummer het zelfvertrouwen te hebben hervonden. Op de heilige racegrond van Silverstone blijkt daar zes dagen later bitter weinig van. Kwalificeren is op dit moment niet Pérez’ beste kunstje. Verstappen daarentegen heeft een abonnement op poles en overwinningen. In Silverstone blijft hij iedereen opnieuw ruim voor. Maar de achtervolgers rijden dit keer niet in een rode, groene of zwarte auto, maar een oranje met chroom. Lando Norris (tweede) en Oscar Piastri (derde) completeren namens McLaren de top-3 van de kwalificatie.

Vier seizoenen in één dag, het is niet ongebruikelijk in Silverstone. De kwalificatie van de Britse GP is er een schoolvoorbeeld van. Droog, regen, droog, druppels… De weersomstandigheden spelen een bepalende rol in de jacht op de beste startplek voor het hoofdnummer op zondag. Het asfalt dat bij de start van de kwalificatie aan het opdrogen is, zorgt ervoor dat alle coureurs bij de openingssessie zo snel mogelijk de baan opdraaien om op profielloze banden een tijd te zetten.

Aan de kop van de ranglijst is het stuivertje wisselen. Na een kwartier voert Max Verstappen de ranglijst aan, voor Fernando Alonso en Charles Leclerc wanneer de sessie wordt stilgelegd: Kevin Magnussens Haas is na een spin in Stowe – het is iets harder gaan regenen – afgeslagen. Voor Sergio Pérez, op dat moment veertiende op anderhalve seconde (!) van Verstappen, betekent het hoogspanning. De Mexicaan staat met P14 op de rand van uitschakeling. Net als Alex Albon, het hele weekend al snel in Silverstone, resteert één vliegende ronde om te overleven.

Het hele veld staat in de pitstraat opgelijnd om in de resterende drie minuten nog eenmaal te vlammen. Pérez bezwijkt: hij overleeft voor de vijfde keer op rij de eerste kwalificatieschifting niet. Net zo min als Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck de Vries (19e) en Magnussen. De snelste man in Q1? Lando Norris. De Brit krijgt ook in de volgende sessie de handen van de Britse fans op elkaar door het hele veld in de opgepimpte McLaren opnieuw te verrassen. Nu via een derde plaats, vlak achter teamgenoot Oscar Piastri en Verstappen. Toch is de marge met de wereldkampioen overzichtelijk; Piastri (McLaren) geef slechts een tiende toe, collega Norris drietiende. Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Lance Stroll en Nico Hülkenberg zijn klaar.

In het allesbeslissende slotdeel bevestigt Verstappen wat iedereen inmiddels wel weet: hij staat dit seizoen op eenzame hoogte. De enige die hem zou kunnen uitdagen maakt er de laatste tijd een potje van, Pérez vertrekt de race vanaf P16. De McLarens zijn zondagmiddag op gewijde grond de grootste concurrenten.

Uitslagen