McLaren instrueerde hem duidelijk om het niet te doen, maar toch besloot Lando Norris in de laatste bocht nog teamgenoot Oscar Piastri voorbij te laten in de sprintrace in Qatar. “Het was een beetje een risico, het ging ook maar net goed. Maar ik dacht ik er wel mee weg kon komen. En dat is gelukt.”

Norris was veruit de snelste coureur tijdens de wedstrijd, maar hielp Piastri steeds bij het verdedigen van zijn tweede plek ten opzichte van George Russell. De teamleiding zag dat de onderlinge verschillen klein waren en wilde een één-twee niet in gevaar brengen door stalorders. Maar Norris negeerde de instructie ‘om in deze volgeorde te finishen’ en liet dan toch Piastri voorbij. Het kon maar net, hij hield Russell nog een paar tienden achter zich.

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

“Maar ik zat hier al aan te denken sinds het raceweekend in Brazilië (waar Piastri hem hielp, red.). Het leek me het beste om dat nu te doen, ook al was het misschien een beetje penibel.” Dat hij zelf daardoor geen eerste werd, deert Norris niet. “Ik ben hier niet om sprintraces te winnen, maar gewone races en kampioenschappen. Al is dat laatste bij de coureurs niet gelukt, voor het constructeurskampioenschap is dit goed: we zijn nog steeds als eerste en tweede gefinisht.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!