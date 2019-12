Norris: ‘Nergens echt door verrast tijdens debuutjaar’

Lando Norris is eigenlijk nergens echt door verrast tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1. “Al zijn er wel veel dingen geweest die echt moeilijk waren”, vertelt de McLaren-coureur.

Dat Norris niet voor grote verrassingen kwam te staan in zijn debuutjaar, schrijft hij toe aan het voorbereidende werk dat hij afgelopen winter heeft gedaan. “Ik heb toen echt heel veel gedaan. Ik heb me op de fabriek voorbereid op dingen aangaande de regels, de strategie, alles”, vertelt hij Motorsport Week.

“Er was dus niets dat echt als een schok voor me kwam”, zegt Norris. De jonge Brit – Norris is twintig – ziet dit uiteraard als een positief punt. “Ik denk zeker dat het goed is dat ik niet voor verrassingen ben komen te staan.”

“Er zijn wel veel dingen geweest die echt moeilijk waren”, erkent Norris. “Maar dus niks dat me echt verraste of waardoor ik een grote fout maakte of wat dan ook.”

Lees ook: Norris: ‘Meer tests hadden mijn debuutjaar niet verbeterd’

Toch heeft Norris zeker wel tegenslagen gekend in zijn 2019. Zo viel hij in 6 van de 21 races uit, waarvan meermaals in kansrijke positie voor een mooie puntenfinish. “Terugkijkend heeft dat wel veel invloed gehad op mijn jaar, en de puntenstand in het WK.” Norris finishte uiteindelijk als elfde in het WK in zijn debuutseizoen.

“Op veel daarvan – niet alles, maar wel veel – had ik echter sowieso geen invloed. Dat waren dingen die ik toch niet kon veranderen. Ik moet dat gewoon vergeten nu we straks een nieuw seizoen ingaan”, aldus Norris na afloop van zijn debutjaar.