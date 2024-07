Lando Norris noteerde vrijdag de snelste tijd tijdens de tweede vrije training voor de GP van België. De Brit voerde een een-tweetje aan voor het team van McLaren – Oscar Piastri reed in zijn kielzog de tweede tijd. Toch is Norris sceptisch over zijn prestatie. In aanloop naar een cruciale (en waarschijnlijk regenachtige) kwalificatie voelt hij zich oncomfortabel in de auto.

Na Max Verstappen – die tijdens de eerste trainingssessie in Spa meteen de snelste tijd reed – was het McLaren dat aan kop liep. De tweede vrije training bracht een een-tweetje voor de papaja’s en de snelste tijd voor coureur Lando Norris. De 24-jarige Brit was echter niet tevreden. Ook met een gridstraf voor Verstappen had de coureur liever een groter gat geslagen ten opzichte van zijn concurrent.

“De sessies waren goed, maar het zit nog steeds erg dichtbij allemaal”, zei hij achteraf tegen de pers in België. “Red Bull is momenteel echt heel snel, dus het gaat lastig worden. Ik zat niet heel lekker in de auto. Hopelijk is dat tijdens de kwalificatie wel anders. Ik weet dat het er goed uitziet op de tijdlijsten, maar ik voelde me oncomfortabel in de auto. Hopelijk kan ik hierna iets meer in het ritme komen.”

Norris benadrukt dat er met zijn McLaren weinig mis is. “We hebben ons goed voorbereid” verzekerde hij. “We hebben een goede set-up en alles werkt. Alleen van mijn kant heb ik nog niet echt het gevoel dat ik aller eruit kan halen.” Ook Oscar Piastri is behoedzaam. Tijdens de tweede vrije training wist hij Verstappen achter zich te houden, maar de Australiër wil de drievoudig wereldkampioen absoluut niet onderschatten. Ook de gridstraf die Verstappen zondag incasseert, stelt hem niet gerust.

“Je mag Verstappen nooit uitsluiten”, reageerde Piastri. “Red Bull is de afgelopen jaren heel snel geweest op Spa en dit weekend lijken ze weer gevaarlijk. Ik verwacht dat Verstappen vooruitgang boekt in het veld, maar een kleine voorsprong zal hopelijk helpen.” Een charmeoffensief of oprechte bezorgdheid? De tijd zal het leren.

