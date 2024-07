Waar Lewis Hamilton de afgelopen weken vol lof was over zijn geüpgradede W15, is de zevenvoudig wereldkampioen op Spa nog niet overtuigd van zijn winkansen. Op papier zou de Mercedes goed moeten gedijen op het Belgische asfalt, maar volgens Hamilton voelt de bolide ‘compleet anders’ dan hij gewend is. De Brit moet vertrouwen op de weersomstandigheden wil hij zich kunnen meten met de top.

LEES OOK: Verstappen nog niet tevreden na ‘lastige’ openingsdag op Spa

In aanloop naar de Grand Prix van België was Mercedes positief. Het ontwerp van Circuit Spa-Francorchamps vereist immers aerodynamische efficiëntie en een hoge topsnelheid. Gezien hun prestaties op Silverstone beschikken de Duitse bolides juist over die kwaliteiten. Na de openingsdag op Spa is Hamilton echter niet tevreden gesteld – de eerste vrije trainingen waren allesbehalve comfortabel. In VT1 en VT2 reed hij – voor wat het waard is – respectievelijk de vijfde en de tiende tijd.

“Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen,” zei Hamilton achteraf tegen de media in België. “De auto voelde geweldig de afgelopen races, en vandaag voelde alles gewoon compleet anders. De eerste vrije training was niet geweldig, dus in de tweede sessie hebben we wat veranderingen aangebracht. Het begon aanvankelijk goed, maar toen ik op de softs naar buiten kwam, waren er een hoop balansproblemen. Natuurlijk is het niet top om dan gelijk 1,2 seconden achter te liggen.”

Hamilton schat zijn kansen voor Spa dan ook niet al te hoog in. “Als het droog blijft, staan we er op dit moment niet heel goed voor”, vervolgde hij. “We kunnen ’s nachts nog wat veranderingen aanbrengen, maar eigenlijk moeten we hopen op regen – dan zal alles iets meer opengebroken worden. Ik denk dat de auto beter zou moeten zijn in de regen dan wanneer het droog blijft.” Voorlopig wordt er voor de Grand Prix weinig neerslag voorspeld. De kwalificatie dreigt echter wel een natte bedoening te worden.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)