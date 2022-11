Lando Norris is niet geheel tevreden over zijn 2022. De Brit vindt dat McLaren tevreden mag zijn over de vooruitgang die het dit seizoen heeft geboekt, maar benadrukt tegelijkertijd dat het niet tevreden mag zijn met de prestaties als het om de titels wil strijden.

McLaren begon na de testdagen in Bahrein met een valse start aan het seizoen. De MCL36 had te kampen met remproblemen en de prestaties vielen tegen, met een kansloze nulscore in Bahrein tot gevolg. Sindsdien zette het team snel grote stappen vooruit, maar liep het uiteindelijk de vierde plaats bij de constructeurs mis.

Lando Norris, die dit jaar nog een handtekening zette onder een contract tot en met 2025, heeft nog steeds vertrouwen in McLaren. “Ik heb eerlijkheid nodig”, zegt Norris tegen Sky Sports. “Ik houd niet van onzin of mensen die mij vrolijk willen maken; ik wil dat mensen eerlijk zijn.”

Met het langlopende contract op zak moet Norris hopen dat McLaren nog grotere stappen vooruit zet en om zeges kan gaan strijden. Of hij zijn contract bij het team zal uitzitten, durft hij niet te garanderen. “Ik heb vertrouwen in McLaren en de jongens binnen het team. De tijd zal het leren. Je kan nooit met 100 procent zekerheid zeggen waar je terechtkomt.”

Norris is blij met de vooruitgang die McLaren dit seizoen heeft geboekt, maar vindt niet dat het team geheel tevreden mag zijn. “We hebben ons goed hersteld. Hebben we in 2022 bereikt wat we hadden moeten bereiken als McLaren? Eerlijk gezegd niet, nee.”

“Als we goed willen presteren en op een gegeven moment kampioen willen worden en races willen winnen, kunnen we niet tevreden zijn met dit seizoen”, vervolgt Norris. “Maar we kunnen zeker tevreden zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt. De pitstops, strategieën en de hele werkethiek: er gaan zoveel dingen goed, maar we hebben gewoon nog een iets betere auto nodig. Dat is alles”, aldus de Brit.