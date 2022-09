Na zijn slechte start op Monza moest Lando Norris beginnen aan een inhaalslag. Hij kwam als zevende over de streep, wat niet het gewenste resultaat was. Toch spreekt Norris van zijn ‘beste race van het seizoen’.

Norris profiteerde optimaal van de gridstraffen voor meerdere coureurs, waardoor hij plots van de derde plek mocht starten. Een goede uitgangspositie, maar al in de sprint tot de eerste chicane ging het fout. Norris kwam slecht weg van zijn startplek en verloor veel posities.

“Het was een extreem slechte start door verkeerde instellingen, er is niets wat ik anders had kunnen doen”, legt Norris uit. “Daarna hadden we een slechte pitstop, wat ons waarschijnlijk de positie aan Lewis (Hamilton, red.) kostte. Of hij me nou wel of niet had ingehaald na een paar ronden, we hadden dan tenminste een race en kans gehad. Misschien had ik het kunnen volhouden tot aan de safetycar.”

Norris hield al rekening met een slechte start omdat zijn auto bij het één minuutsignaal verkeerd ingesteld stond. “Ze vertelden het en ik verwachtte dus al iets slechts. Natuurlijk moet je bij de start reageren en moet je wel doorgaan. Dat is iets dat nog nooit gebeurd is en waarschijnlijk nooit meer zal gebeuren”, aldus de Brit.

Geheel ontevreden over de race was Norris echter niet. “Ik zou zeggen dat dit waarschijnlijk een van mijn beste races in de Formule 1 is geweest voor wat betreft management en geduldig zijn”, kijkt Norris naar de positieve kanten van de race op Monza. “Het was zeker mijn beste race van het seizoen, maar het scheelde weinig of het was mijn beste race ooit geweest”, stelt hij. Dan voelt die zevende plek voor hem niet representatief. “Maar dat is het leven. Dit soort dingen gebeuren, we leren ervan en gaan door.”