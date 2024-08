Lando Norris vecht al sinds het begin van het jaar voor de wereldtitel. Dat onthulde de Brit in Zandvoort na zijn tweede Formule 1-overwinning ooit. Toch denkt Norris wel dat het nog lang gaat duren, ondanks dat McLaren het “beste totaalpakket” heeft, voordat hij echt de titel van Max Verstappen kan overnemen. De Brit hoeft daarom ook niet elk weekend naar zijn titelkansen gevraagd te worden.

Norris pakt met zijn overwinning op Zandvoort niet alleen zijn tweede Formule 1-zege, maar ook kostbare punten voor beide kampioenschappen. De Brit loopt de laatste paar races steeds meer op rivaal Verstappen in. De McLaren-coureur is echter al vanaf het begin van het jaar bezig met de wereldtitel.

“Ik vecht al sinds het begin van het jaar voor het kampioenschap”, onthult Norris tijdens de persconferentie na de race in Zandvoort. “Het is geen onverwacht besluit om nu ineens harder te vechten.” Toch denkt Norris dat voorlopig Verstappen de leiding stevig in handen houdt. “Ik zit nog steeds zo’n zeventig punten achter Max, dus het is behoorlijk dom om er nu al over na te denken. Het is geen vraag die elk weekend aan mij gesteld hoeft te worden.”

Beste totaalpakket

Hoewel Norris voorzichtig is over zijn kansen op de wereldtitel, is de coureur dat een stuk minder over de snelheid van zijn MCL38. “Honderd procent”, antwoordt de Brit wanneer hem gevraagd wordt of McLaren het snelste totaalpakket heeft. “We hebben over het algemeen de beste auto, zeker weten. We hadden ook twee of drie meer races moeten winnen, maar dat hebben we niet gedaan. Tijdens de zomerstop werkten we daarom hard aan een reset. Dit was de eerste keer dat we upgrades hadden sinds Miami, en ook nu werkten ze weer goed.”

