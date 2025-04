Onlangs kwam er een opmerkelijk gerucht naar buiten over McLaren-coureur Lando Norris: naast zijn verplichtingen in de Formule 1 zou de Brit ook deelnemen aan geheime rallytests. Oud-journalist Peter Windsor verklaarde dat Norris veel talent heeft voor de rallysport. Een mooi compliment, al weten we inmiddels dat daar niets van waar is. Norris legde onlangs uit dat hij helemaal geen rallytests mág rijden van McLaren-CEO Zak Brown.

“Ik weet dat Norris een serieuze fan is van het WRC (rally-wereldkampioenschap, red.)”, aldus Windsor in een YouTube-interview met Cameron Cc. “En ik hoop dat ik niet te veel geheimen prijsgeef als ik zeg dat hij al in WRC-auto’s heeft gereden”, voegde hij er grijnzend aan toe. “Hij is ongelooflijk goed.” Norris werd later door Motorsportweek gevraagd of hij daadwerkelijk rallytests heeft gereden. De 25-jarige coureur gaf toe dat hij graag eens zou willen proeven van off-road racen, maar dat dat voorlopig niet te combineren valt met zijn loopbaan in de Formule 1.

‘Mag niet van Zak Brown’

“Ik had graag willen zeggen: ‘Ja, het is waar’, maar dat is niet zo”, aldus Norris. “Ik heb een paar jaar geleden al gezegd dat het niet mag. Zak Brown laat me geen rallytests rijden – waarschijnlijk met een goede reden,” doelde Norris op de bijbehorende gevaren. “Natuurlijk heb ik wel heel vaak gezegd dat ik het graag zou willen. Ik heb veel respect voor rallycoureurs. Ze zijn knettergek, maar ik zou het geweldig vinden om het een keer te proberen. Het is immers iets heel anders dan wat ik nu doe.”

De Brit bekritiseerde daarna het verspreiden van misinformatie in de media. “Het is zo vreemd hoe mensen zulke dingen gewoon verzinnen en dan naar buiten brengen”, vervolgde Norris streng. “Zo erg kan het dus zijn. Je kunt het me ook gewoon vragen voordat je iets publiceert.” Norris hoopte tot slot dat de media in de toekomst daadwerkelijk verslag kan doen van zijn rallytests. “Het is weer iets dat ik graag zou willen afvinken, ervaren en proberen”, zei hij. “Dus hopelijk komen er in de toekomst krantenkoppen die gewoon de waarheid vertellen.”

