Op het tandvlees sleepte Lando Norris de tweede plaats bij de GP van China uit het vuur, achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. In de slotfase speelden remproblemen hem enorm partner. “Wat een race! Dit is een mooie één-twee voor het team”, zei hij over de boordradio, meteen na de finish.

Even later op de grid, tegen interviewer Jacques Villeneuve, ging Norris dieper in op de lastige openingsfase van de race op het Shanghai International Circuit.

“Het was angstig. Het is als coureur je ergste nachtmerrie, als je remmen het niet doen. Ik verspeelde veel tijd op het eind, maar we hebben het overleefd”, aldus de Britse leider in de WK-stand, die vorige week de openingsrace in Australië won.

Lees ook: GP China: Piastri vergeldt domper van Melbourne

Lando Norris beleefde in China een sterke start van de race door in de eerste bocht George Russell te verschalken op P2. “Dat was volgens plan. Daarna was het een zware race om de banden te managen. Ons tempo was in het tweede stuk aanzienlijk beter. Maar Oscar was de hele race snel. Hij heeft de zege verdiend. Ik ben blij met mijn tweede plaats.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.