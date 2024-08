Lando Norris heeft bij de Dutch Grand Prix een eerste tik uitgedeeld aan de concurrentie. De Brit was niet te houden in de kwalificatie, waardoor hij de race zondag vanaf pole position mag beginnen. Max Verstappen, ruim drie tiende langzamer, start naast hem op de grid. Oscar Piastri completeert de top-3.

Met de pole van Norris en de derde plaats van Piastri trekt McLaren na de zomerstop de lijn van de afgelopen maanden, waarin de MCL38 de snelste auto van het veld bleek, door. Norris verovert in zandvoort voor de vierde keer pole uit zijn carrière, na Spanje en Hongarije de derde van 2024. “Het is geweldig om weer in de auto te zitten en na de zomerstop met een pole te kunnen beginnen”, meent Norris.

De Brit heeft tijdens de vakantie tijd voor bezinning gehad, nagedacht hoe hij zich mentaal kan verbeteren om Max Verstappen in de laatste tien races verder op te kunnen jagen in de jacht op de wereldtitel. Om de wereldkampioen te kunnen uitdagen zal hij in Zandvoort als eerste door de eerste bocht, de Tarzanbocht, moeten. In Spanje en Hongarije slaagde Norris daar niet in. Maar hij vertrouwt aan de Noordzee op zijn vaardigheden.

Norris wordt daarbij gesteund door de MCL38, die op het duinencircuit uit de voeten kan. “We hebben voor het eerst sinds lange tijd wat upgrades gehad en die werken prima”, aldus Norris, die in het wereldkampioenschap een achterstand van 78 punten heeft op Verstappen. “Het team heeft geweldig werk geleverd.” Vooral de laatste, beslissende kwalificatieronde bleek goed. “Met deze verraderlijke weersomstandigheden is het moeilijker dan het lijkt”, stelt de Brit. “Elke ronde is anders, je weet niet wat je kunt verwachten en waar de limiet ligt.”

Zoals gebruikelijk wenst Norris niet al te ver op de zaken vooruit te lopen. Er wacht hem morgen een pittige klus om de pole om te zetten in een overwinning. “Het wordt zwaar, Max is en blijft snel. We hebben hem vandaag te pakken gekregen, maar het zal bij zijn thuisrace en steun van de fans een intens gevecht worden.”

