Lando Norris is het eens met titelrivaal Max Verstappen: schelden in de auto hoort bij de Formule 1. De McLaren-coureur benadrukt dat er vaak grove taal wordt gebruikt vanwege de intense situaties op het circuit, maar dat het aan de organisatie ligt om te beslissen wat wel en niet wordt uitgezonden. Verstappen kreeg vrijdag nog een taakstraf opgelegd voor het schelden tijdens een persconferentie.

“Ze kunnen er ook gewoon voor kiezen om de boordradio’s niet uit te zenden,” adviseerde Norris. “Wij als coureurs zitten in het heetst van de strijd, onder stress, onder druk, vechtend, en soms met zware crashes tot gevolg. Het is voor de FIA heel makkelijk om te zeggen dat we niet mogen schelden, maar zij zijn niet degenen die met een verhoogde hartslag in de auto zitten.”

‘Ga maar een andere sport kijken’

“We racen allemaal met passie,” vervolgde Norris. “Dus zal er altijd gescholden worden – dat hoort erbij als je je best doet en teleurgesteld bent wanneer dingen niet goed gaan. Dat gebeurt in elke sport, maar daar wordt het niet altijd opgenomen.” Verstappen uitte vrijdag tijdens een persconferentie soortgelijke gedachten als Norris. “Als de auto fucked is, moet ik dat kunnen zeggen,” aldus de Nederlander. Die uitspraak leverde hem niet veel later een taakstraf op.

“De FOM kiest ervoor om het uit te zenden, dus ik denk dat het hun verantwoordelijkheid is,” legde Norris uit. “Ik vind niet dat schelden verboden moet worden. Als kijker ben je op dat moment gewoon getuige van de rauwe emoties van coureurs, hun gedachten en gevoelens. Mocht je dat niet willen horen, dan moet je maar een andere sport gaan kijken.”

