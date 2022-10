Lando Norris snapt niet hoe McLaren nog tegen Alpine kan vechten in het constructeurskampioenschap. Alpine is namelijk ‘zoveel sneller dan wij’, stelt Norris, die een sneer uitdeelt: “Zij moeten het wel heel veel slechter hebben gedaan dan wij.”

Alpine stond voor de Grand Prix van Singapore ruim voor op McLaren bij de constructeurs, maar na de dubbele uitvalbeurt van Alpine en de sterke race van Lando Norris en Daniel Ricciardo nam McLaren die positie over. Na de Grand Prix van Japan is het echter weer Alpine dat voor het Britse team staat, met dertien punten voorsprong.

“Het is geen goed nieuws, maar het is ook geen verrassing”, doelt Norris op het feit dat Alpine nu weer de vierde plek bij de constructeurs in handen heeft. “Zoals ik al vaker heb gezegd zijn zij zoveel sneller dan wij.”

Norris vraagt zich dan ook af ‘hoe we nog tegen hen vechten in het kampioenschap’. “Ik bedoel, zij zitten op een heel ander niveau. En toch staan we op een of andere manier nog voor”, aldus de Brit, die na de Grand Prix van Japan wist dat dat niet meer het geval was.

Norris is blij dat McLaren ‘nog zo lang’ heeft kunnen strijden met Alpine. “Dat laat zien dat wij op alle andere vlakken goed werk hebben geleverd: betrouwbaarheid, het maximaliseren van onze prestaties, kansen aangrijpen en geen fouten maken.”

Norris kan het dan ook niet laten om een sneer uit te delen aan het adres van Alpine. “Zij moeten het wel heel veel slechter hebben gedaan dan wij als zij maar met zo’n marge voor ons staan, met de auto die zij hebben. Het is dus geen verrassing. Het is niet echt een groot gevecht op dit moment omdat zij veel sneller zijn. Maar we blijven het proberen. We proberen het puntenverlies te beperken.”