Lando Norris heeft ook tijdens de sprintrace in Qatar een duidelijk doel voor ogen. Hoewel de McLaren-coureur alleen al aan het scoren van twee punten meer in Doha genoeg heeft om de wereldtitel binnen te halen, wil hij ook tijdens de verkorte racesessie graag zegevieren. ‘Het zou dom zijn om niet te proberen te winnen’, aldus de kampioenschapsleider, die vanaf P3 aan de sprintrace begint.

Lando Norris kan dit raceweekend in Qatar zijn eerste wereldtitel veiligstellen. Daarvoor moet de McLaren-coureur tijdens de gehele Grand Prix twee punten meer scoren dan zowel Max Verstappen als Oscar Piastri. Doordat de GP Qatar een sprintweekend is, heeft Norris op de zaterdag al een kans om punten te innen. De Brit start de verkorte racesessie echter wel achter teamgenoot en sprintpolesitter Piastri, maar is niet van plan om hierdoor zijn doel voor de zaterdag bij te stellen.

“Het zou dom zijn om niet te proberen te winnen”, vertelt Norris aan de aanwezige media in Qatar. “Ik ben hier om te proberen te winnen, dus ik ga kijken wat ik nog kan vinden en wat we op de zaterdag kunnen doen.” Toch heeft de Brit niet het vertrouwen dat hij zomaar zijn teamgenoot van de winst kan weerhouden. “Het is onmogelijk om hier in te halen, dus ik denk dat ik op P3 zal eindigen, maar als ik George tenminste van de lijn kan halen of zoiets, dan is dat waarschijnlijk het beste waar ik op kan hopen.” George Russell splitste tijdens de sprintkwalificatie de beide McLarens, en start daarom de sprintrace vanaf de eerste startrij.

Norris vangt zelf de verkorte sessie vanaf plek drie aan, na een fout in de laatste bocht van zijn snelle ronde. De McLaren-coureur maakt zich daarom geen zorgen over zijn racetempo. “Het tempo was er wel. Ik maakte alleen een fout in de laatste bocht van mijn eerste ronde en kreeg het niet voor elkaar”, legt Norris zijn startplek voor de zaterdagsrace uit.

