Lando Norris snapt niet helemaal waarom er zoveel commotie is ontstaan rondom de snelste raceronde van Daniel Ricciardo in Singapore. Volgens Norris is de actie van Ricciardo niets nieuws, en horen dat soort situaties nu eenmaal bij de Formule 1.

Ricciardo pakte in de slotfase van de GP Singapore de snelste raceronde, en de actie van de Australiër heeft vooral bij McLaren voor veel commotie gezorgd. Zowel CEO Zak Brown als teambaas Andrea Stella vraagt zich af of Visa RB wel autonoom heeft gehandeld, en niet namens Red Bull het WK-punt van Lando Norris afpakte.

Norris heeft zelf wel vrede met de actie van zijn voormalig teamgenoot. “Ik kan er niets aan doen, goed (gedaan, red.) van hem”, reageert de Brit in de persconferentie na de race. “Ik heb mijn best gedaan om een snellere ronde te rijden toen mijn banden in goede conditie waren (halverwege de race, red.). Maar ik kan ze niet allemaal hebben. Ik heb de afgelopen weekenden mijn best gedaan om snellere ronden te rijden en dat lukte vaker wel dan niet.”

De McLaren-coureur had tijdens de slotfase niet de optie om de snelste raceronde weer van Ricciardo af te pakken. “Ik kan niet midden in een stint op een harde band iemand verslaan die op een nieuwe zachte band rijdt. Zo is het leven nu eenmaal.”

‘Niets om over te klagen’

Norris kan in zijn titelstrijd met Max Verstappen elk punt goed gebruiken, maar volgens de jonge Brit is het nu eenmaal onderdeel van de Formule 1 dat de concurrentie punten van je kunnen afsnoepen. “Zo gaat het al in de Formule 1 sinds, ik weet het niet, waarschijnlijk al voordat ik geboren was”, aldus Norris. “Niets om over te klagen. We proberen het ook van anderen af te pakken.”

