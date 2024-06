Lando Norris ziet Max Verstappen als zijn beste vriend op de huidige Formule 1-grid. De Brit vertelt hoe de Nederlander hem zelfs inspireert op één belangrijk gebied. De vriendschap weerhoudt Norris er echter niet van om te blijven vechten tegen Verstappen tijdens de aankomende races.

Max Verstappen en Lando Norris zijn sinds het F1-debuut van de Brit in 2019 goede vrienden. De Brit bestempelt de Nederlander zelfs als “waarschijnlijk zijn beste vriend” op de huidige Formule 1-grid, en geeft daarbij toe dat Verstappen hem op het gebied van een ongezouten mening geven enorm heeft geïnspireerd. Verstappen staat erom bekend niet altijd een blad voor de mond te willen nemen.

“Ik denk dat je gewoon vrijer moet leven, zoals hij doet”, verwijst Norris naar Verstappen, in een interview met The Telegraph. De jonge Brit vertelt wel dat hij soms nog wel moeite heeft om Verstappens voorbeeld te volgen. “Ik geef absoluut te veel om wat mensen van me denken. Ik denk zeker dat ik er veel te veel om gaf toen ik begon in 2019-2020, hoewel ik er nu minder om geef. Sommige mensen zullen je leuk vinden, anderen niet. Dat moet je gewoon accepteren.”

De McLaren-coureur denkt wel dat hij sinds zijn F1-debuut beter is geworden in het niets aantrekken van wat anderen van hem denken. “Vroeger wilde ik dat iedereen me aardig vond en dat ik nooit iets verkeerds zou zeggen. Maar ik realiseer me steeds meer dat ik gewoon wil zeggen wat ik leuk vind en zeggen wat ik niet leuk vind”, aldus Norris. “En mensen hoeven niet leuk te vinden wat ik heb gezegd. Natuurlijk mag je daarbij niet te ver gaan. Maar het is gewoon een stuk minder stressvol om zo te leven.”

Norris wil Verstappen uitdagen

Ondanks dat Verstappen en Norris goede vrienden zijn, wil de McLaren-coureur zeker de rest van het seizoen het gevecht blijven aangaan met de wereldkampioen. “Ik denk absoluut dat ik het tegen Max op kan nemen en hem een goede uitdaging kan geven”, vertelt Norris. De uit Bristol afkomstige denkt echter niet dat het gemakkelijk gaat worden om zijn goede vriend te verslaan. “Ik schat Max ook hoog in. Het is extreem moeilijk voor iemand om hem uit te dagen voor een wereldkampioenschap.”

