In aanloop naar een bomvol sprintweekend in Oostenrijk verwacht men weer een spannende race. Vooral de strijd tussen Lando Norris en Verstappen belooft weer voor vuurwerk te zorgen. Red Bull krijgt één vrije training om de set-up goed te krijgen en McLaren het vuur aan de schenen te leggen. Helmut Marko berust in het feit dat Norris nog niet de kwaliteiten van Verstappen heeft.

Na een strategisch spektakel in Barcelona verwacht de 81-jarige Oostenrijker veel van de Grand Prix in eigen land. Marko zag Max Verstappen met de eer strijken in Spanje, ware het niet dat Lando Norris opnieuw in diens kielzog reed – slechts enkele seconden scheidden de nummers een en twee. Tijdens het sprintweekend in Spielberg weet Marko dat Red Bull een vliegende start zal moeten maken.

“Er wacht ons een nieuwe uitdaging in Oostenrijk”, schreef Helmut Marko in zijn column voor Speedweek.com. “Verstappen kan natuurlijk altijd winnen, maar het sprintformat is verraderlijk. We hebben maar één sessie om onze auto op orde te krijgen. De laatste paar races hebben we alle trainingen nodig gehad om de balans af te stellen, dus dat kan nog wel eens moeilijk worden.”

Marko verwacht weer genoeg tegenstand te krijgen van McLaren en in het bijzonder Lando Norris. Laatstgenoemde is doorgeschoven naar de tweede plek in het kampioenschap en voorspelt al een titelstrijd met zijn Nederlandse rivaal. “McLaren was vorig jaar heel snel op de Red Bull Ring”, pende Marko. “Gelukkig rijdt Max eigenlijk altijd foutloos, iets wat Lando nog niet kan. Toch is hij wel onze grootste concurrent.”

De Red Bull-adviseur hoopt dat Mercedes ook weer competitief is in Spielberg. De Duitsers kunnen zodoende punten wegsnoepen bij de concurrentie. “Het zou fijn zijn als Mercedes weer het tweede snelste team wordt”, legde hij uit. “Dat zou al een hoop schelen voor ons wereldkampioenschap.”

