Het verhaal van de kwalificatie is het incident waarbij Max Verstappen en Lando Norris bijna met elkaar in botsing kwamen. Norris is ervan overtuigd dat dit niet onbestraft blijft.

Voor de eerste serie rondjes in Q3 rijdt Verstappen voor Norris als de laatste aangaat voor zijn snelle rondje. In de seconden daarvoor rijden beiden langzaam, Norris krijgt te horen dat er nog drie auto’s voor Verstappen rijden die nog moeten beginnen.

Als Verstappen de linkerbocht 130R ingaat en uit het zicht verdwijnt, maakt Norris veel snelheid. Als hij 130R uitkomt, rijdt Verstappen daar nog langzaam waarna hij plots uitwijkt naar links. Norris wordt het gras op gedwongen en houdt zijn auto maar net onder controle.

“Het is duideliljk dat hij daar probeerde zijn positie te verdedigen”, oordeelt Norris over het incident. “Er is geen regel voor wat je in zo’n geval wél mag doen. Wat hij deed, is iets wat je niet mag doen. Mensen halen altijd in bij de laatste bocht, ook al zeggen ze dat niet doen. Ze halen nog steeds in.”

“Hij zou hetzelfde hebben gedaan als hij in mijn positie zat. Maar ik zou nooit zo zijn richting opsturen zoals hij deed. Ik verwacht zeker een straf.” Norris en Verstappen zullen binnen nu en een half uur hun verhaal doen bij de stewards.