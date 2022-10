Max Verstappen pakte met een minimaal verschil de pole voor de Grand Prix van Japan maar helemaal 100 procent vast staat deze niet. De Nederlander kwam in de aanloop naar zijn eerste snelle ronde bijna in botsing met McLaren-coureur Lando Norris.

Het circuit van Suzuka is een zware voor de banden die ondanks het frisse weer snel opwarmen. Het gevolg is dat er treintjes ontstonden in de outlaps en in Q3 was dat niet anders. Voor de eerste serie rondjes rijdt Verstappen voor Norris als de laatste aangaat voor zijn snelle rondje.

In de seconden daarvoor rijden beiden langzaam, Norris krijgt te horen dat er nog drie auto’s voor Verstappen rijden die nog moeten beginnen. Als Verstappen de linkerbocht 130R ingaat en uit het zicht verdwijnt, gaat Norris aan. Als hij 130R uitkomt, rijdt Verstappen daar nog langzaam waarna hij plots uitwijkt naar links. “Dat kwam door mijn koude banden, daardoor had ik dat moment. Gelukkig is er niets gebeurd.”

Norris, op dat moment al op hoge snelheid, moet uitwijken en door het gras om een botsing te voorkomen. “Echt ongelooflijk”, bromt Verstappen nog. Norris vraagt zijn team na zijn snelle rondje: “Zagen jullie wat Verstappen daar deed?”. Antwoord: “Ja, gezien. Duwde hij je van de baan?”. Norris: “Wat denk je zelf? Waar lijkt het op? Hij ging zomaar naar links.”

Verstappen leek zich bewust van zijn fout en verontschuldigde zich in het voorbijgaan op weg terug naar de pits. Max Verstappen en Lando Norris moeten zich dus nog bij de wedstrijdleiding melden, dit zal om 10.00 uur gebeuren.