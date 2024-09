Lando Norris heeft nog zes Grands Prix om Max Verstappen te verslaan – de Engelsman is sinds enkele maanden verwikkeld in een hevige titelstrijd met de regerend wereldkampioen. In aanloop naar de GP in Austin moet hij nog tweeënvijftig punten goedmaken op zijn concurrent. Een flinke voorsprong, weet ook Norris, die naar eigen zeggen de strijd aangaat met het meest dominante duo in de geschiedenis van de sport.

“Ik kan de uitkomst niet voorspellen,” zei Lando Norris na de GP van Singapore over de titelstrijd met Verstappen. “Ik werk zo hard als ik kan, maar ik weet zeker dat Red Bull en Max dat ook doen. Zij zullen tot het einde van het seizoen met ons blijven concurreren. Het enige wat we kunnen doen, is proberen meer punten te scoren en zoveel mogelijk races te winnen.”

‘Meest dominante combinatie’

“Ik heb nog steeds veel punten in te halen,” vervolgde de 24-jarige coureur. “Dat gaat niet makkelijk zijn – we hebben het wel over Red Bull en Max (Verstappen, red.), de meest dominante combinatie die de Formule 1 ooit heeft gezien,” doelde hij op het seizoen van 2023. Vorig jaar won de Nederlander negentien van de tweeëntwintig Grands Prix, een absoluut record in de Formule 1.

“Het is nog steeds hetzelfde team en nog steeds dezelfde coureur – dus in principe is deze titelstrijd een van de zwaarste in de geschiedenis van de sport,” legde Norris uit. “We doen het momenteel beter omdat we iets sneller zijn, maar dat is vooral te danken aan het geweldige werk dat het team levert. Ze bedenken steeds slimmere en ingenieuzere oplossingen. Ik ga alles geven om te winnen, maar ondertussen doet hij (Verstappen, red.) er alles aan om dat te voorkomen. We zullen zien hoe het afloopt.”

