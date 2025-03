George Russell lijkt de handdoek in de ring te werpen. De Brit heeft al meermaals McLaren aangewezen als het dominante team van 2025, en vergelijkt de papaja’s zelfs met de bijna onverslaanbare RB19 van het 2023-seizoen. Volgens Lando Norris is Russells conclusie echter veel te voorbarig, en probeert de Mercedes-coureur een ‘spelletje’ te spelen.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd McLaren al aangewezen als het te kloppen team voor 2025, een status die de papaja’s tot nu toe waarmaakten met twee opeenvolgende zeges tijdens de eerste twee Grands Prix van het jaar. Ook George Russell zag de overmacht van zijn concurrenten, en concludeerde zelfs dat McLaren zo’n voorsprong heeft dat het team zich alvast op de 2026-bolide kan focussen.

“Het gat dat ze naar de rest hebben opgebouwd, is groter dan Red Bull ooit heeft gehad”, zei Russell zelfs in de aanloop naar de Chinese Grand Prix. “Verstappen had in het verleden een voordeel van drie of vier tienden op de rest van het veld, maar bij McLaren is de marge nog veel ruimer.”

Spelletjes

Lando Norris kan echter zijn oren niet geloven wanneer hij de conclusie van Russell te horen krijgt. “Wat? Een groter voordeel dan de Red Bull-bolide van 2023 die alles won? Tuurlijk”, reageert de Brit grappend tegenover The Telegraph. “Ik dacht dat Russell wel wat slimmer was, maar blijkbaar niet. Ik hoef eigenlijk ook niks te zeggen, want dit is overduidelijk niet het geval.”

Volgens de McLaren-coureur is de ‘lofzang’ van Russell over de McLarens onderdeel van een groter spel. “George denkt dat hij een spelletje kan spelen, maar ik val er niet voor”, aldus Norris. “De auto is duidelijk niet zo sterk als de Red Bull in 2023. De bolide is erg goed, maar dat (Russell, red.) nu al zegt dat het seizoen voorbij is, is een beetje vreemd. Maar hij kan doen wat hij wil, ik ben eigenlijk wel blij dat hij deze dingen denkt.”

