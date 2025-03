Voorlopig maakt McLaren de voorspellingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen meer dan waar. De eerste twee races werden achtereenvolgens gewonnen door Lando Norris en Oscar Piastri. Tijdens de afgelopen Chinese GP scoorden de papaja’s zelfs een één-tweetje, de vijftigste in de geschiedenis van het team. CEO Zak Brown schrijft het recente succes van McLaren toe aan teambaas Andrea Stella.

Na afloop van de GP in Shanghai kon Zak Brown zijn hart ophalen; coureurs Piastri en Norris kwamen respectievelijk als eerste en tweede over de streep. “Op papier hadden we dat absoluut niet verwacht,” verklaarde de Amerikaan tegenover Sky Sports. “Ons team heeft geweldig werk geleverd met de strategie. Nogmaals, ik denk dat we de beste coureurscombinatie hebben, en natuurlijk ons geheime wapen; de beste teambaas in de Formule 1”, doelde hij op Andrea Stella.

“Als je dat combineert met al het geweldige werk van de mannen en vrouwen in de fabriek en op het circuit, dan blijven zulke resultaten niet lang uit,” vervolgde hij. “Dat gezegd hebbende, zitten alle teams nog behoorlijk dicht op elkaar, dus we moeten ons blijven concentreren.”

‘Norris en Piastri presteren op hun best’

In aanloop naar de openingsrace in China kreeg Oscar Piastri een nieuw contract, waardoor beide coureurs voor de lange termijn aan McLaren zijn verbonden. Volgens Zak Brown was de overeenkomst met Piastri cruciaal voor het hele team: “Als je kijkt naar onze pitmuur, onze technische leiding, Andrea (Stella, red.), en onze coureurs, dan draait het allemaal om stabiliteit, transparantie, teamwork en kameraadschap. Onze coureurs kunnen het geweldig met elkaar vinden en presteren fantastisch. Na de winterstop keerden ze terug met een hernieuwde focus op zichzelf en het team. Ze weten allebei precies wat we met de auto hebben gedaan en presteren daardoor op hun best.”

Met twee overwinningen op zak richt McLaren zich nu op de aankomende GP van Japan. “We gaan elk weekend in met de wetenschap dat er vier teams zijn die kunnen winnen,” besloot Brown. “Het is geweldig dat wij daar een van zijn. Historisch gezien presteren we goed in Japan, en bovendien is Suzuka een fantastisch circuit. In aanloop naar het seizoen werd al voorspeld dat het een episch jaar zou worden, en dat begint zich nu te ontvouwen.”

