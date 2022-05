Lando Norris is nog niet volledig hersteld van tonsillitis, maar in Monaco voelt hij zich al ‘veel beter’ dan vorige week in Spanje. De Brit zegt dat hij zich nu ‘echt kan concentreren’ en ‘kan genieten’ van het scheuren door de smalle straten van Monaco.

Norris heeft sinds vorige week last van tonsillitis, een ontsteking van de keelamandelen. Hij volhardde en reed de Grand Prix van Spanje – waar hij de achtste plek pakte – maar het was de vraag of hij op tijd zou herstellen voor Monaco. Hij was afwezig bij de coureurspersconferentie, maar stapte wel in voor beide vrije trainingen. Daar verraste hij door twee keer de vijfde tijd te noteren, achter beide Ferrari’s en Red Bulls maar vóór de Mercedessen.

“Ik voel me nog niet 100 procent, maar ik kan niet uitleggen hoeveel beter ik me nu voel dan vorige week”, wordt Norris geciteerd door RaceFans.net. “Ik zou zeggen dat ik op 90 procent zit. Ik heb alleen nog wat last van mijn keel en hoest nog wel wat. Maar het grootste deel van de koorts is weg dus ik ben in een veel betere conditie.”

Dat zorgt ervoor dat Norris ‘er een beetje meer’ van kan genieten om in een Formule 1-auto rond te rijden. “Ik kan me nu echt concentreren, het was een redelijke eerste dag hier in Monaco dus ik ben redelijk tevreden.”

Norris was verrast om te zien dat hij voor de Mercedessen stond, maar hij verwacht niet dat het in de kwalificatie ook zomaar het geval zal zijn. “Mercedes zit er erg dicht bij, AlphaTauri ook. Ik ben een beetje verrast dat we voor Mercedes staan, ik had verwacht dat zij voor ons zouden staan. Het plan is om voor ze te staan. Als dat lukt, dan ben ik erg blij”, aldus de Brit.