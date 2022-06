Lando Norris vindt het een goede zaak dat Lewis Hamilton niet bestraft is voor het ‘onnodig langzaam’ rijden in de kwalificatie in Azerbeidzjan. De McLaren-coureur stelt dat het ‘niet onnodig, maar nodig’ was wat Hamilton deed en had in zijn positie hetzelfde gedaan.

Hamilton moest zich na de kwalificatie in Bakoe bij de stewards melden omdat hij ‘onnodig langzaam’ zou hebben gereden. In Q2 probeerde hij de slipstream te krijgen en moest daardoor van zijn gas gaan, maar dat zorgde voor een kleine opstopping aangezien beide McLaren-coureurs besloten om achter de Brit te blijven. De stewards spraken Hamilton vrij en ontsnapte zo aan een straf, waar Norris zich wel in kan vinden.

“Het was niet onnodig, het was nodig”, zegt Norris over de actie van Hamilton. “Hij wilde een slipstream, ik wilde een slipstream. Ik wilde hem daarom ook niet inhalen. Hij deed dus niks verkeerds, het hoort erbij.”

Norris herinnert zich dat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo ‘een paar jaar geleden hetzelfde bij mij deed’. “Iedereen weet dat het hier gebeurt. Ik heb niet het gevoel dat hij iets verkeerds deed. Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan als ik me in zijn positie bevond.

Voor Norris was het een stuk erger wat er bij de herstart van de kwalificatie gebeurde. “Het was gewoon een free for all toen iedereen de pits uitging aan het einde van Q1″, blikt Norris terug. “Iedereen racet dan over de start/finishlijn. Dat is gevaarlijker omdat coureurs dan risico’s nemen.”