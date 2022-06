Lewis Hamilton eindigde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op de zevende plaats, maar het was even onzeker of hij ook van die positie zou mogen starten. De zevenvoudig wereldkampioen moest op het matje komen bij de wedstrijdleiding wegens ‘onnodig langzaam rijden.’

De stewards hebben Hamilton hier na het voltooien van hun onderzoek echter van vrijgesproken, zo hebben ze bekendgemaakt.

Hamilton wist in Bakoe slechts met grote moeite Q3 te bereiken en plaatste zich uiteindelijk pas voor de laatste tien nadat hij in Q2 opzichtig van het gas was gegaan. Hamilton hoopte dat de achteropkomende Lando Norris hem zou inhalen en hij vervolgens gebruik zou kunnen maken van diens slipstream. Norris kreeg echter van zijn team te horen dat hij achter Hamilton moest blijven rijden om zo zelf een tow te krijgen. De twee – gevolgd door Daniel Ricciardo – kropen tergend langzaam over het asfalt, totdat Hamilton er genoeg van had en alsnog aanzette voor een snelle ronde. Ook Norris schoot daarop in gang. Maar waar Hamilton wel doorging naar Q3, daar wist de McLaren-coureur zich niet voor de top tien te plaatsen.

Lewis Hamilton en Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan (Motorsport Images)

‘Geen zorgen’

Al tijdens de kwalificatie maakte de wedstrijdleiding bekend na afloop met zowel Hamilton als Norris te willen praten. Hamilton zelf maakte zich tegenover Sky Sports F1 al niet te veel zorgen over dat gesprek. “Ten eerste reed ik naast de racelijn en verder moet je binnen een bepaalde delta-tijd blijven. Ik zat binnen die delta-tijd. Ik zat niet onder het vereiste tempo. Ik hield niemand op, maar probeerde een sleep te krijgen, omdat we [Mercedes] zo langzaam zijn in een rechte lijn. De jongens achter me wilden er niet langs, dus toen ben ik er maar vandoor gegaan en heb mijn rondje gereden.”

Geen straf

Hamilton heeft bij de stewards een soortgelijke uitleg gegeven, en de wedstrijdleiding kan zich in zijn lezing vinden. Volgens de stewards hield Hamilton zich aan de gestelde delta-tijd en was dus niet te langzaam, daarnaast heeft hij niemand in gevaar gebracht, concludeerden ze.

De coureur van Mercedes was overigens niet de enige die zich bij de wedstrijdleiding moest melden. Ook Fernando Alonso, Kevin Magnussen en Mick Schumacher moesten op het matje komen.