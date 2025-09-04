Lando Norris geeft eerlijk toe soms wat meer op goede vriend Max Verstappen te willen lijken. De Brit krijgt vaak te maken met kritiek op zijn ‘mentale kracht’, omdat de coureur na tegenslagen de neiging heeft om te veel de hand in eigen boezem te steken. ‘Max is in sommige opzichten daarom echt het tegenovergestelde van mij’, concludeert Norris.

Lando Norris staat na zijn uitvalbeurt op Zandvoort voor een behoorlijke uitdaging. De McLaren-coureur moet een gat van inmiddels 34 WK-punten naar teamgenoot en kampioenschapsleider Oscar Piastri overbruggen. Max Verstappen maakte in 2021, het jaar van de titelstrijd met Lewis Hamilton, een vergelijkbare situatie mee. De Nederlander zag toen na de GP Hongarije hoe de Brit, na het ‘potje bowlen’ van Valtteri Bottas bij de start, er met de leiding in het kampioenschap vandoor ging.

Bewondering voor Verstappen

Norris geeft tegenover Viaplay eerlijk toe dat hij soms wel wat meer op Verstappen zou willen lijken. De viervoudig wereldkampioen kwam ter sprake toen oud-Formule 1-coureur David Couthard Norris vroeg hoe hij zo zichzelf blijft te midden van de spannende titelstrijd. “Het is niet alsof dat altijd het beste is om te doen”, vertelt de McLaren-coureur eerlijk. “Ik bewonder de eigenschappen en mentaliteit van andere coureurs, zoals Max, die zich echt van niemand iets aantrekt. Soms zou ik willen dat ik meer zo was. Max is in sommige opzichten waarschijnlijk het meest tegenovergestelde van mij.”

LEES OOK: Max Verstappen maakt grote indruk op jonge fans: ‘Een voorbeeld’

Red Bull-adviseur Helmut Marko concludeerde een jaar geleden al dat Norris ‘de mentale kracht mist om een titel te winnen’. De McLaren-coureur snapt ergens wel hoe de Oostenrijker tot die conclusie is gekomen. “Lewis was niet zo”, vervolgt Norris. “Max, viervoudig wereldkampioen, is niet zo. Senna, Prost, wie dan ook, zijn niet zo. Maar ik ben er eigenlijk wel enorm trots op dat als het me lukt (een titel winnen, red.) ik het op mijn manier heb gedaan.” De Brit wil daarom ook vooral zichzelf blijven tijdens de rest van het seizoen. “Je hoeft geen klootzak te zijn. Ik wil het op mijn manier doen.”

Lees hier alles over GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.